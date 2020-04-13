Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

Для приготовления пирога потребуется:
- Яблоки — 1 кг.
- Яйцо — 3 шт.
- Сахар — 120 гр. для теста
- Сахар — 2 ст. л. для присыпки
- Молоко — 150 мл.
- Ванильный сахар — 1 уп.
- Лимонная цедра — 1 ст. л.
- Мука — 150 гр.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 30 гр.
- Соль — небольшая щепоть
Прежде всего необходимо разобраться с яблоками: очистить кожуру, избавить фрукты от сердцевины. Затем яблоки нужно порезать тонкими кусочками, также можно воспользоваться тёркой, у которой есть лезвия, режущие слайсами.
Затем нужно просеять муку, насытив её кислородом, к муке добавить разрыхлитель, корицу и соль, перемешать. Яйца с ванильным сахаром и сахаром-песком нужно хорошо взбить, лучше воспользоваться блендером, или миксером. Масса должна быть пеной. Затем влить туда молоко и опять взбить пару минут. Аккуратно начать вводить муку, порционно, не всю сразу. Продолжать перемешивание. Затем отправить туда лимонную цедру.
Теперь кухонную технику нужно отложить в сторону, тесто размешивать лопаткой, отправить в него яблоки.
Ещё раз перемешать массу, чтобы яблоки были покрыты тестом.
Затем нужно взять форму для выпекания, лучше диаметром 20 на 30, в форме прямоугольника. Обязательно застелить дно формы пекарской бумагой. Заготовку для пирога вылить в форму. Поверх разложить холодные кусочки сливочного масла, посыпать сахаром.
Отправить в духовой шкаф на 45 минут, при 180 градусах. Когда лакомство будет готово, обязательно дать ему отдохнуть и не вытаскивать из формы сразу.
Пирог отлично сочетается с шариком мороженого.