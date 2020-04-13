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Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту
Фото vk.com/great.food
Нежный и ароматный пирог, который станет фирменным блюдом.

Для приготовления пирога потребуется:

  • Яблоки — 1 кг.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сахар — 120 гр. для теста
  • Сахар — 2 ст. л. для присыпки
  • Молоко — 150 мл.
  • Ванильный сахар — 1 уп.
  • Лимонная цедра — 1 ст. л.
  • Мука — 150 гр.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 30 гр.
  • Соль — небольшая щепоть

Прежде всего необходимо разобраться с яблоками: очистить кожуру, избавить фрукты от сердцевины. Затем яблоки нужно порезать тонкими кусочками, также можно воспользоваться тёркой, у которой есть лезвия, режущие слайсами.

Затем нужно просеять муку, насытив её кислородом, к муке добавить разрыхлитель, корицу и соль, перемешать. Яйца с ванильным сахаром и сахаром-песком нужно хорошо взбить, лучше воспользоваться блендером, или миксером. Масса должна быть пеной. Затем влить туда молоко и опять взбить пару минут. Аккуратно начать вводить муку, порционно, не всю сразу. Продолжать перемешивание. Затем отправить туда лимонную цедру.

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

vk.com/great.food

Теперь кухонную технику нужно отложить в сторону, тесто размешивать лопаткой, отправить в него яблоки.

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

vk.com/great.food

Ещё раз перемешать массу, чтобы яблоки были покрыты тестом.

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

vk.com/great.food

Затем нужно взять форму для выпекания, лучше диаметром 20 на 30, в форме прямоугольника. Обязательно застелить дно формы пекарской бумагой. Заготовку для пирога вылить в форму. Поверх разложить холодные кусочки сливочного масла, посыпать сахаром.

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

vk.com/great.food

Отправить в духовой шкаф на 45 минут, при 180 градусах. Когда лакомство будет готово, обязательно дать ему отдохнуть и не вытаскивать из формы сразу.

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

vk.com/great.food

Пирог отлично сочетается с шариком мороженого.

Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

vk.com/great.food

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