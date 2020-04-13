Пирог-суфле из яблок: выпечка, которая растает во рту

Нежный и ароматный пирог, который станет фирменным блюдом.

Для приготовления пирога потребуется:

Яблоки — 1 кг.

Яйцо — 3 шт.

Сахар — 120 гр. для теста

Сахар — 2 ст. л. для присыпки

Молоко — 150 мл.

Ванильный сахар — 1 уп.

Лимонная цедра — 1 ст. л.

Мука — 150 гр.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Сливочное масло — 30 гр.

Соль — небольшая щепоть

Прежде всего необходимо разобраться с яблоками: очистить кожуру, избавить фрукты от сердцевины. Затем яблоки нужно порезать тонкими кусочками, также можно воспользоваться тёркой, у которой есть лезвия, режущие слайсами.

Затем нужно просеять муку, насытив её кислородом, к муке добавить разрыхлитель, корицу и соль, перемешать. Яйца с ванильным сахаром и сахаром-песком нужно хорошо взбить, лучше воспользоваться блендером, или миксером. Масса должна быть пеной. Затем влить туда молоко и опять взбить пару минут. Аккуратно начать вводить муку, порционно, не всю сразу. Продолжать перемешивание. Затем отправить туда лимонную цедру.

Теперь кухонную технику нужно отложить в сторону, тесто размешивать лопаткой, отправить в него яблоки.

Ещё раз перемешать массу, чтобы яблоки были покрыты тестом.

Затем нужно взять форму для выпекания, лучше диаметром 20 на 30, в форме прямоугольника. Обязательно застелить дно формы пекарской бумагой. Заготовку для пирога вылить в форму. Поверх разложить холодные кусочки сливочного масла, посыпать сахаром.

Отправить в духовой шкаф на 45 минут, при 180 градусах. Когда лакомство будет готово, обязательно дать ему отдохнуть и не вытаскивать из формы сразу.

Пирог отлично сочетается с шариком мороженого.